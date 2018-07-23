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17:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутская квартиросъемщица продала чужую мебель на 150 тысяч рублей и исчезла

Хозяйка жилья подала на девушку в суд и выиграла дело.

Идея сдачи квартиры в Иркутском районе в аренду обернулась неприятной историей для хозяйки. Она приехала через пять месяцев проверить, в каком состоянии жилье, но не нашла там ни девушку, с которой заключила договор найма, ни мебели, ни техники. А именно пропали спальный гарнитур, шифоньер, угловой диван, два комода, холодильник, стиральная машинка, микроволновка. Выяснилось это в октябре 2016 года. Владелица квадратных метров в итоге подала иск в суд на воровку.

— К договору аренды прилагалась опись имущества, которое находилось в квартире, в том числе мягкая и корпусная мебель, — сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда Иркутской области. — Таким образом, истец, желая получить доход от сдачи в найм жилого помещения, понесла убытки в размере стоимости утраченного имущества.

Ответчица в суд не явилась, и, тем не менее, заочным решением ее обязали выплатить 150 тысяч рублей нанесенного ущерба.

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