Иркутская квартиросъемщица продала чужую мебель на 150 тысяч рублей и исчезла

Идея сдачи квартиры в Иркутском районе в аренду обернулась неприятной историей для хозяйки. Она приехала через пять месяцев проверить, в каком состоянии жилье, но не нашла там ни девушку, с которой заключила договор найма, ни мебели, ни техники. А именно пропали спальный гарнитур, шифоньер, угловой диван, два комода, холодильник, стиральная машинка, микроволновка. Выяснилось это в октябре 2016 года. Владелица квадратных метров в итоге подала иск в суд на воровку.