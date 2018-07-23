Мосгорсуд оставил всех участников Pussy Riot под арестом за акцию на ЧМ-2018

Все четыре участника акции: Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова были признаны виновными в нарушении ст. 20.31 КоАп (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), приговор о назначении им наказания в виде 15 суток ареста был оставлен в силе.

25 июля мировой суд также рассмотрит административное дело в отношении участников группы дело по ст. 17.12 КоАп (незаконное ношение полицейской формы), наказание по которому составляет от 1 до 1,5 тыс. руб.

«Судебные заседания в отношении привлекаемых лиц перенесены на 25 июля. Все они начинаются с 11:00 мск», — заявили ТАСС в пресс-службе мирового судебного участка № 364.

15 июля во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии четыре человека в милицейской форме выбежали на поле. Несколько минут они бегали по полю и взаимодействовали с игроками, после чего были удалены стюардами. Позднее на странице Pussy Riot в Facebook были опубликованы требования участников акции: «освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки в соцсетях, прекратить аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и превратить земного милиционера в небесного милиционера».

Позднее в интервью «Би-би-си» основатель группы «Война» и участник Pussy Riot Петр Верзилов объяснил, что акция была посвящена московскому художнику-концептуалиста Дмитрию Пригову, который умер ровно за 11 лет до финала ЧМ.