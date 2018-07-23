Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 фраз ветеринара, от которого надо бежать
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Ксения Стриж о приемном ребенке: «Я не усыновляла Никиту»
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Шнуров закрутил роман с подругой собственной экс-жены
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
“Зачем целоваться с женщиной?”: Лобода возмутила фанатов
Татуированная Долина показала лицо без косметики
В Екатеринбурге рухнула карусель с маленькими детьми
СМИ сообщили об инциденте с заложниками в Москве
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
18:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Мосгорсуд оставил всех участников Pussy Riot под арестом за акцию на ЧМ-2018

Московский городской суд оставил всех участников панк-группы Pussy Riot, участвовавших в акции «Милиционер вступает в игру» на финальном матче ЧМ-2018 15 июля под арестом. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Все четыре участника акции: Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова были признаны виновными в нарушении ст. 20.31 КоАп (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), приговор о назначении им наказания в виде 15 суток ареста был оставлен в силе.

Во время загрузки произошла ошибка.

25 июля мировой суд также рассмотрит административное дело в отношении участников группы дело по ст. 17.12 КоАп (незаконное ношение полицейской формы), наказание по которому составляет от 1 до 1,5 тыс. руб.

«Судебные заседания в отношении привлекаемых лиц перенесены на 25 июля. Все они начинаются с 11:00 мск», — заявили ТАСС в пресс-службе мирового судебного участка № 364.

15 июля во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии четыре человека в милицейской форме выбежали на поле. Несколько минут они бегали по полю и взаимодействовали с игроками, после чего были удалены стюардами. Позднее на странице Pussy Riot в Facebook были опубликованы требования участников акции: «освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки в соцсетях, прекратить аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и превратить земного милиционера в небесного милиционера».

Позднее в интервью «Би-би-си» основатель группы «Война» и участник Pussy Riot Петр Верзилов объяснил, что акция была посвящена московскому художнику-концептуалиста Дмитрию Пригову, который умер ровно за 11 лет до финала ЧМ.

Он назвал акцию «шагом в построении правильной российской государственности», отметив, что стюарды сами пропустили участников группы на поле, не спросив документов, так как приняли их за реальных сотрудников полиции.
Все новости региона
 Путину не нравится пенсионная реформа
В Ярославской колонии жестоко пытали заключенных
Правительство озвучило меры по улучшению качества жизни россиян
Грозный твит Трампа стал мемом
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
ЦИК проверит соответствие закону вопроса пенсионного референдума
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Пить будете? Совместимы ли фитнес и алкоголь
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Спорт
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф! Полное эмоций интервью дал один из самых ярких игроков ЧМ-2018 в России
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь