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18:52 (мск), источник: Ведомости

Замруководителя ФСИН обвинил заключенного Макарова в провокации

Заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый сегодня заявил, что избитый заключенный Евгений Макаров сознательно провоцировал сотрудников ярославской колонии ИК-1.

Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников», сказал Рудый журналистам.

Однако «в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее», признал Рудый. «Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», — отметил он.

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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сказал, что год назад после первого обращения Макарова видел лишь небольшой отрезок скандального видео.

Председатель Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов, Рудый и Бабуркин выехали в ярославскую колонию номер 8, где содержится Макаров.

Накануне 17 сотрудников управления ФСИН, идентифицированных по видео с избиением осужденного в Ярославской ИК-1, были отстранены от исполнения должностных полномочий. Сегодня задержаны шестеро из них.

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Евгения Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают его бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

Инцидент на видео произошел еще 29 июня 2017 г., утверждала газета. После скандала и широкого возмущения общественности ФСИН назначила служебную проверку, а ярославский СКР возбудил уголовное дело. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло.

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