В ЗКО сильный ветер сорвал крыши домов

Источник: Kazinform

Происшествие произошло 21 июля около 16:00 в селе Жанабулак Акжаикского района.

По словам исполняющего обязанности руководителя районного отдела ЧС Рауана Кашкынбаева, сильный ветер сорвал шифер с более чем 50 домов и нескольких зданий.

По предварительным данным, сорван шифер с крыши сельского акимата — 25 квадратных метров, со средней школы -100 квадратных метров. Также повреждены крыши жилых домов, сараев, хозяйственных построек, упали два электрических столба.

Сейчас работает специальная комиссия, подсчитывается нанесенный ущерб.

Напомним, вечером того же дня в Уральске была гроза, молния, шел сильный дождь. Были затоплены улицы, дождевая вода затопила нижний этаж торгового центра «Сити центр». С потолка вода заливала торгово-развлекательный центр «Орал».

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Автор: Елжан Ералы.