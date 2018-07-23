В ЗКО сильный ветер сорвал крыши домов
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В
Происшествие произошло 21 июля около 16:00 в селе Жанабулак Акжаикского района.
По словам исполняющего обязанности руководителя районного отдела ЧС Рауана Кашкынбаева, сильный ветер сорвал шифер с более чем 50 домов и нескольких зданий.
По предварительным данным, сорван шифер с крыши сельского акимата — 25 квадратных метров, со средней школы -100 квадратных метров. Также повреждены крыши жилых домов, сараев, хозяйственных построек, упали два электрических столба.
Сейчас работает специальная комиссия, подсчитывается нанесенный ущерб.
Напомним, вечером того же дня в Уральске была гроза, молния, шел сильный дождь. Были затоплены улицы, дождевая вода затопила нижний этаж торгового центра «Сити центр». С потолка вода заливала
Автор: Елжан Ералы.
Перевод: Сания Кутбанова.