Сезонный менингит: главный санврач Казахстана предостерег отдыхающих в Турции

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин предупредил казахстанцев, отдыхающих в Турции, чтобы были бдительными и следили за детьми в бассейнах.

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По его словам, сейчас грядет опасное время для серозного менингита, вызываемого энтеровирусными инфекциями. Его распространение идет через заглатывание нечистой воды.

«То, что у нас было весной, это был менингококковая бактерия. Сейчас на авансцену выходит энтеровирус, который приводит к серозным менингитам. Это проблема. Мы говорили, что не нужно купаться в неорганизованных водоемах и бассейнах», — сообщил санврач республики.

Бекшин уточнил, что родителям необходимо обращать внимание на наличие санитарно-эпидемиологического заключения и соответствия бассейнов санитарным нормам.

«Нужно уделить серьезное внимание детям, которые сейчас находятся на отдыхе в Турции. Там очень большое количество бассейнов на территории отелей, где останавливаются наши отдыхающие. Нужно следить, чтобы дети не заглатывали воду в этих бассейнах. Это тоже чревато заболеванием энтеровирусом», — предупредил Жандарбек Бекшин и порекомендовал вовремя прививаться от гнойного менингита.

Минздрав упрекнули в бездействии во время вспышки менингита.

При этом главный санврач Казахстана затруднился спрогнозировать время вспышки сезонного серозного менингита.