Грузовик повис над железной дорогой и попал на видео

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная» рядом со стройкой. Как сообщил источник агентства «Москва», грузовик пробил ограждение на мосту и повис над железной дорогой, проходящей под ним. На кадрах, снятых с проезжающего мимо автомобиля, видно, что передняя часть грузовика свисает с моста, однако машина не упала.