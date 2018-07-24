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11:34 (мск), источник: Мослента

Грузовик повис над железной дорогой и попал на видео

ДТП произошло на шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная».

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В Москве грузовой автомобиль повис над железной дорогой. Видео последствий происшествия опубликовано на YouTube-канале Константина Васильева.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная» рядом со стройкой. Как сообщил источник агентства «Москва», грузовик пробил ограждение на мосту и повис над железной дорогой, проходящей под ним. На кадрах, снятых с проезжающего мимо автомобиля, видно, что передняя часть грузовика свисает с моста, однако машина не упала.

Водитель самостоятельно выбрался из кабины автомобиля, он не пострадал.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что ДТП с грузовиком не повлияло на движение электричек.

Во время загрузки произошла ошибка.
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