Водитель воронежской маршрутки рассказал подробности ЧП с мусоровозом
В Тенистом мусоровоз протаранил ковшом сразу две маршрутки.
В Тенистом мусоровоз протаранил ковшом сразу две маршрутки.
ДТП произошло в понедельник на остановке «Совхоз Тепличный». В тот момент в транспорт заходили пассажиры. Сначала ЗИЛ ударил маршрутку 125А, затем продолжил движение, и его ковш угодил в салон впереди стоящего ПАЗа 113 маршрута.
По одной из версии манипулятор упал после удара об Газель, а по другой — это случилось ещё до первого столкновения. Почему произошло ДТП, водитель грузовика объяснить не смог.
Жертв удалось избежать чудом. Водитель ПАЗа успел отъехать чуть в сторону, а в автобусе в это время было немного людей. Тем не менее, пострадала одна женщина. С травмами головы её забрала скорая, первую помощь оказали сами пассажиры.
Водитель маршрутного такси Юрий Трунов:
— Она в сознании, его посадили. Но просто её, наверное, зацепило стёклами, лицо ей расцарапало. Крови, конечно, много было. Ей тут пассажиры помогли, тряпочкой накрыли. Она сидела на этом сиденье, рядышком, куда упал манипулятор. Если бы она к окошку сидела, вряд ли, конечно, выжила бы.