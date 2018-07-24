Водитель воронежской маршрутки рассказал подробности ЧП с мусоровозом

Источник: Вести - Воронеж

ДТП произошло в понедельник на остановке «Совхоз Тепличный». В тот момент в транспорт заходили пассажиры. Сначала ЗИЛ ударил маршрутку 125А, затем продолжил движение, и его ковш угодил в салон впереди стоящего ПАЗа 113 маршрута.

По одной из версии манипулятор упал после удара об Газель, а по другой — это случилось ещё до первого столкновения. Почему произошло ДТП, водитель грузовика объяснить не смог.

Жертв удалось избежать чудом. Водитель ПАЗа успел отъехать чуть в сторону, а в автобусе в это время было немного людей. Тем не менее, пострадала одна женщина. С травмами головы её забрала скорая, первую помощь оказали сами пассажиры.

Водитель маршрутного такси Юрий Трунов: