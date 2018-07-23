СМИ: в деле о госизмене в ЦНИИмаш появился еще один подозреваемый
По делу о государственной измене, помимо сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, проходит еще один человек. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
По делу о государственной измене, помимо сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, проходит еще один человек. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
«В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых, — сообщил источник ТАСС.— По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран». При этом источник агентства не раскрыл имени второго подозреваемого.
По данным собеседника «Интерфакса», второй подозреваемый в госизмене арестован. На сайте Лефортовского суда действительно есть информация о заключении под стражу некоего гражданина, подозреваемого по ст. 275 (государственная измена), однако его имя скрыто.
Напомним, ранее «Ъ» рассказал об обысках в структурах «Роскосмоса», а также об аресте 74-летнего Виктора Кудрявцева, которого подозревают в передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперхзвуковых технологиях.
Ранее
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