69-летнюю пенсионерку, скинувшую 5-летнего ребенка с балкона, признали вменяемой
Пьяная женщина решила, что в девочку вселилась нечистая сила.
Пьяная женщина решила, что в девочку вселилась нечистая сила.
В Самаре завершилась
— Пенсионерку признали полностью вменяемой, — сообщила
На допросе женщина свои методы воспитания списала на «белую горячку». Якобы, пожилая тетя ребенка весь день смотрела мистические передачи, поэтому ей вдруг померещилось, что в ребёнке сидит чёрт. Пьяная пенсионерка набрасывалась на малышку с ножом и молотком, думая, что изгоняет нечисть.
Когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, пьяная женщина попросту выкинула девчушку.
Жительницу Красноглинского района подозревают в покушении на убийство, суд оставил ее под стражей на два месяца, пока будет идти следствие.