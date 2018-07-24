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10:49 (мск), источник: Комсомольская правда

69-летнюю пенсионерку, скинувшую 5-летнего ребенка с балкона, признали вменяемой

Пьяная женщина решила, что в девочку вселилась нечистая сила.

В Самаре завершилась психолого-психиатрическая экспертиза, которую назначили 69-летней жительнице поселка Мехзавод. Мы уже рассказывали про родственницу, которая осталась дома с 5-летней девочкой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она несколько раз ударила ребенка по голове и толкнула с балкона.

— Пенсионерку признали полностью вменяемой, — сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области. Шокирующее ЧП произошло 21 июня примерно в 21:00.

На допросе женщина свои методы воспитания списала на «белую горячку». Якобы, пожилая тетя ребенка весь день смотрела мистические передачи, поэтому ей вдруг померещилось, что в ребёнке сидит чёрт. Пьяная пенсионерка набрасывалась на малышку с ножом и молотком, думая, что изгоняет нечисть.

Когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, пьяная женщина попросту выкинула девчушку.

Жительницу Красноглинского района подозревают в покушении на убийство, суд оставил ее под стражей на два месяца, пока будет идти следствие.

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