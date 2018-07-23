Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 вещей, которые не любят кошки. Показываем на гифках
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Дочь Веры Глаголевой улетела в США накануне родов
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Звезда «Универа» Валентина Рубцова похудела на 20 килограммов
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Российские школьники взяли три золота на олимпиаде по биологии в Тегеране
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
СМИ: Россия выиграла суд против Уркаины в ВТО: последствия
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Шнуров закрутил роман с подругой собственной экс-жены
6 принципов влияния: как добиться от людей желаемого
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
22:31 (мск), источник: BFM.ru

СМИ раскрыли новые подробности дела Карины Цуркан

Бывший член правления «Интер РАО», обвиняемая в шпионаже, пыталась «заглушить» Молдавскую ГРЭС, чтобы продать ее по частям Румынии, сообщили источники «МК».

Источник: РИА "Новости"

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан пыталась продать Румынии электростанцию в Приднестровье, утверждают источники «Московского комсомольца». По словам собеседников издания, бывший член правления «Интер РАО» пыталась продать Молдавскую ГРЭС по частям и электростанцию специально выводили на малую долю производительности.

В 2005 году Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье, приватизировали, и она вошла в состав «Интер РАО». На ней есть четыре турбины, однако в последние несколько лет работала только одна из них, и объект использовался в основном как ретранслятор, передавая электроэнергию из России и Украины на экспорт, отмечает «МК».

Как рассказали изданию бывшие сотрудники «Интер РАО», с приходом в компанию сына владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука Бориса Ковальчука курировать станцию стала Карина Цуркан.

В результате «станция постепенно начала приходить в запустение», в частности, все топливо на ГРЭС стало поставляться из Украины.

«МК» приводит расшифровку разговора Карины Цуркан с мужчиной по имени Ярослав, у которого, по утверждению газеты, был румынский паспорт, а у спецслужб «нет сомнений в его связи с иностранной спецурой». В этом разговоре Цуркан говорит: «Мы сегодня имеем актив в стопроцентной собственности, мы глушим актив, что дает дополнительную доходность одному из акционеров».

Издание считает, что по плану Цуркан «Молдавку» нужно было «заглушить», чтобы убедить правление «Интер РАО» в ее неликвидности, и по частям продать ее Румынии — сначала 51%, а затем остальную часть.
Читайте также
Подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии обжаловала арест

Собеседники «МК» также утверждают, что ведется работа по установлению причастности к делу Цуркан заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко.

Ранее адвокат Цуркан Иван Павлов сообщал, что ее обвиняют в сотрудничестве с молдавской разведкой. Она не признает вину и утверждает, что с сотрудниками зарубежной разведки не знакома.

Версия, изложенная в «МК», выглядит логичной, считает ветеран Службы внешней разведки, полковник в отставке Михаил Богданов:

Я считаю, что вполне это естественно. Это важный объект, это касается энергоносителей. Честно говоря, я не ко всем акциям наших контрразведчиков с доверием отношусь, но это как раз тот случай, который, на мой взгляд, вполне мог иметь место. Все уж больно логично: действительно, там и румыны, и она молдаванка, и вполне могла что-то такое сливать.
Михаил Богданов
ветеран Службы внешней разведки, полковник в отставке

Карину Цуркан задержали 14 июня. Сейчас она находится под арестом в СИЗО «Лефортово».

В правлении «Интер РАО» обнаружили румынскую шпионку
Во время загрузки произошла ошибка.
19 июня© Ньюстюб
"Почти трофей": что говорят иностранные болельщики о русских девушках
Правительство озвучило меры по улучшению качества жизни россиян
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
ЦИК проверит соответствие закону вопроса пенсионного референдума
Пить будете? Совместимы ли фитнес и алкоголь
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь