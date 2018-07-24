Суд оштрафовал жительницу Калининграда за попытку мошенничества на 250 тысяч рублей

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, в сентябре 2017 года злоумышленница пообещала помочь 22-летнему молодому человеку в том, чтобы его признали ограниченно годным к воинской службе. При этом в действительности она не имела возможности посодействовать в принятии такого решения.

За свои «услуги» 41-летняя женщина попросила 250 тысяч рублей. Однако после получения денег от посредника её задержали сотрудники областного управления ФСБ. Во время предварительного следствия женщина признала свою вину. Она попросила правоохранителей направить в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении взамен штрафа.

«С учётом того, что все предусмотренные законом основания для этого имелись (совершение впервые преступления средней тяжести и заглаживание вреда), следователем СКР вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела было направлено в суд для принятия решения», — пояснила Гацко.