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10:06 (мск), источник: Калининград.Ru

Суд оштрафовал жительницу Калининграда за попытку мошенничества на 250 тысяч рублей

Суд оштрафовал жительницу областного центра за покушение на мошенничество. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, в сентябре 2017 года злоумышленница пообещала помочь 22-летнему молодому человеку в том, чтобы его признали ограниченно годным к воинской службе. При этом в действительности она не имела возможности посодействовать в принятии такого решения.

За свои «услуги» 41-летняя женщина попросила 250 тысяч рублей. Однако после получения денег от посредника её задержали сотрудники областного управления ФСБ. Во время предварительного следствия женщина признала свою вину. Она попросила правоохранителей направить в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении взамен штрафа.

«С учётом того, что все предусмотренные законом основания для этого имелись (совершение впервые преступления средней тяжести и заглаживание вреда), следователем СКР вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела было направлено в суд для принятия решения», — пояснила Гацко.

В результате женщину оштрафовали на семь тысяч рублей. В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, который выступал посредником при передаче взятки.

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