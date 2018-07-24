Urban Group разрешат не достраивать

Власти могут отказаться достраивать часть объектов Urban Group, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сейчас рассматривается возможность возврата средств дольщикам, вложившимся в проекты, строительство которых еще не началось. Глава Минстроя области Руслан Тагиев уточнил, что речь идет о соинвесторах жилых комплексов (ЖК) «Лайково» и «Лесобережный». В министерстве затруднились ответить о порядке предоставления выплат и их размере. В Фонде защиты прав граждан—участников долевого строительства пояснили «Ъ», что окончательное решение по проектам Urban Group будут принимать непосредственно подмосковные власти. Об этом в понедельник представители фонда сообщили на встрече с дольщиками Urban Group.



Urban Group, принадлежащая Александру Долгину, минувшей весной столкнулась с финансовыми сложностями: договоры долевого участия (ДДУ) в проектах застройщика прекратил регистрировать Росреестр. В начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами шесть юридических лиц Urban Group. Общую стоимость заключенных ДДУ в самой компании ранее оценивали в 80 млрд руб. Власти рассчитывали, что достройка всех объектов девелопера будет стоить 70,9 млрд руб.



Окончательное решение о достройке пока принято лишь относительно четырех ЖК, до конца 2018 года планируется закончить дом № 7 в «Видном городе» (готовность 95%), дом № 5 в «Солнечной системе» (80%), дом № 6 в «Митино О2» (95%), дом № 7 в «Опалихе О3» (95%). Как пояснили «Ъ» в фонде, для этих ЖК уже разработаны «дорожные карты», в дальнейшем для работ в рамках конкурсной процедуры будут привлекаться профильные подрядные организации, а фонд выступит техническим заказчиком. Предполагается, что на проведение работ из бюджета РФ в 2018 году выделят 3 млрд руб., часть средств должны предоставить власти Подмосковья. На апрель 2019 года пока запланировано завершение 1-го и 11-го корпусов в «Митино О2» (75%).



Самый масштабный проект Urban Group — ЖК «Лайково», предполагающий строительство в Одинцовском районе 64 домов площадью 1,7 млн кв. м. По оценкам «Метриум», из них 46 домов еще не были начаты. Девелоперу удалось реализовать здесь около 1,8 тыс. ДДУ, суммарная стоимость которых может достигать 8,2 млрд руб. Похожая ситуация в ЖК «Лесобережный» в Красногорском районе, где запланировано 43 корпуса площадью 584 тыс. кв. м. По расчетам «Метриум», на различных стадиях строительства находятся 14 корпусов. По оценкам консультантов, объем заключенных ДДУ достигает 1,5 тыс., собрав суммарно 6,6 млрд руб.



Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая считает, что выплата компенсаций может представляться дольщикам менее выгодной, чем достройка, так как они понесли дополнительные расходы, обслуживая ипотеку. «Но проблема в том, что оба ЖК предполагали комплексное освоение территории и строятся фактически в чистом поле, — рассуждает госпожа Литинецкая.— Отказ от строительства еще не начатых корпусов приведет к сокращению социальных объектов». С этим аргументом соглашается представляющий интересы некоторых дольщиков Urban Group юрист Алмаз Кучембаев.