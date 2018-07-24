Следователь после пыток ушел в армию
СК выясняет, как проводилась проверка по жалобе на избиение в ярославской колонии.
СК выясняет, как проводилась проверка по жалобе на избиение в ярославской колонии.
СУ СКР по Ярославской области проверяет работу бывшего сотрудника управления, который в прошлом году отказался возбуждать уголовное дело по заявлениям о пытках в ИК-1 осужденного Евгения Макарова. Избиения оказались на видеозаписи. Выяснилось, что
В отношении бывшего следователя следственного отдела по Заволжскому району Ярославля СУ СКР по региону лейтенанта юстиции Родиона Свирского начата процессуальная проверка в связи с уголовным делом о пытках в исправительной колонии № 1. Об этом «Ъ» сообщила официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.
Это избиение оказалось запечатлено в десятиминутном видеоролике, распространенном на прошлой неделе правозащитным фондом «Общественный вердикт». На нем толпа мужчин в служебной форме жестоко избивает осужденного. На днях СК возбудил дело по этому эпизоду по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), который предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.
В понедельник следователи задержали шесть сотрудников ИК-1. «С ними будут работать до позднего вечера», — рассказали «Ъ» в СУ СКР. Ожидается, что следствие выйдет в суд с ходатайствами об их аресте в среду. Во вторник ожидаются новые задержания, уточнили в управлении. Всего на видеоролике видно 17 человек, еще один снимал избиение на регистратор.
Между тем адвокаты опасаются, что новое расследование может быть проведено не на должном уровне. По их данным, один из членов следственной группы, созданной в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР, приходится родственником участнику видео с избиением осужденного. В
В понедельник ИК-1 посетили председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и первый заместитель главы ФСИН Анатолий Рудый. Господин Федотов по итогам проверки пообещал добиться госзащиты для Ирины Бирюковой и ее семьи. Случившееся в ярославской колонии, по его мнению, должно стать уроком как следователям, так и сотрудникам ФСИН. Глава СПЧ отметил, что сотрудники исправительных учреждений не должны снимать видеорегистраторы во время работы, а для конвоиров необходимо предусмотреть «серьезные последствия» в случае применения спецсредств без записи видео.
Господин Рудый, в свою очередь, предположил, что «недальновидные неумные сотрудники» колонии, попавшие на видео, попытались скрыть видеозапись при проверке. «Я полагаю, что эта запись у
Александр Тихонов, Ярославль