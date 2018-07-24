Следователь после пыток ушел в армию

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

СУ СКР по Ярославской области проверяет работу бывшего сотрудника управления, который в прошлом году отказался возбуждать уголовное дело по заявлениям о пытках в ИК-1 осужденного Евгения Макарова. Избиения оказались на видеозаписи. Выяснилось, что экс-следователь находится в армии. В понедельник были задержаны шесть сотрудников колонии, ожидаются новые задержания. Также ИК-1 посетили глава СПЧ Михаил Федотов и первый замдиректора ФСИН России Анатолий Рудый. По мнению представителя службы, избитый осужденный сам спровоцировал конфликт.

В отношении бывшего следователя следственного отдела по Заволжскому району Ярославля СУ СКР по региону лейтенанта юстиции Родиона Свирского начата процессуальная проверка в связи с уголовным делом о пытках в исправительной колонии № 1. Об этом «Ъ» сообщила официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

Свирский проводил проверку по заявлению адвокатов о пытках осужденного Евгения Макарова в ИК-1 29 июля 2017 года и 10 августа вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Это избиение оказалось запечатлено в десятиминутном видеоролике, распространенном на прошлой неделе правозащитным фондом «Общественный вердикт». На нем толпа мужчин в служебной форме жестоко избивает осужденного. На днях СК возбудил дело по этому эпизоду по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), который предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

Как выяснилось, Родион Свирский уже не работает в СК. В ноябре прошлого года он был призван в армию и находится на службе до сих пор, пояснила госпожа Гузовская.

В понедельник следователи задержали шесть сотрудников ИК-1. «С ними будут работать до позднего вечера», — рассказали «Ъ» в СУ СКР. Ожидается, что следствие выйдет в суд с ходатайствами об их аресте в среду. Во вторник ожидаются новые задержания, уточнили в управлении. Всего на видеоролике видно 17 человек, еще один снимал избиение на регистратор.

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Между тем адвокаты опасаются, что новое расследование может быть проведено не на должном уровне. По их данным, один из членов следственной группы, созданной в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР, приходится родственником участнику видео с избиением осужденного. В пресс-службе СУ СКР пояснили «Ъ», что у них нет такой информации. Кроме того, правозащитники подозревают в родстве заместителя начальника ИК-1 Игита Михайлова и заместителя главы Ярославской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях по фамилии Михайлов. В настоящее время «Общественный вердикт» ищет подтверждение этой информации, сообщила «Ъ» адвокат фонда Ирина Бирюкова. Она вместе с семьей покинула Россию из-за поступающих угроз. Федеральная адвокатская палата РФ получила ее заявление с просьбой о содействии в предоставлении госзащиты.

В понедельник ИК-1 посетили председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и первый заместитель главы ФСИН Анатолий Рудый. Господин Федотов по итогам проверки пообещал добиться госзащиты для Ирины Бирюковой и ее семьи. Случившееся в ярославской колонии, по его мнению, должно стать уроком как следователям, так и сотрудникам ФСИН. Глава СПЧ отметил, что сотрудники исправительных учреждений не должны снимать видеорегистраторы во время работы, а для конвоиров необходимо предусмотреть «серьезные последствия» в случае применения спецсредств без записи видео.

По словам Михаила Федотова, в 2017 году около десяти раз было отказано в возбуждении уголовных дел по заявлениям о преступлениях в колонии № 1. Все эти материалы, добавил он, будут изучены еще раз.