Сообщник наркобарона Коротышки сбежал из мексиканской тюрьмы через ворота

Хулиан Гримальди, его сокамерник и двое охранников прошли сквозь все посты тюрьмы. При этом преступники были одеты в полицейскую форму. Охранники, причастные к преступлению также исчезли.

В январе прошлого года главарь картеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка, был выдан американским властям. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.