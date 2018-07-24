Сообщник наркобарона Коротышки сбежал из мексиканской тюрьмы через ворота
Дерзкий побег через главные ворота совершил помощник мексиканского наркобарона Коротышки Хулиан Гримальди, сообщает «РИА Новости» во вторник, 24 июля.
Дерзкий побег через главные ворота совершил помощник мексиканского наркобарона Коротышки Хулиан Гримальди, сообщает «РИА Новости» во вторник, 24 июля.
Хулиан Гримальди, его сокамерник и двое охранников прошли сквозь все посты тюрьмы. При этом преступники были одеты в полицейскую форму. Охранники, причастные к преступлению также исчезли.
В январе прошлого года главарь картеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка, был выдан американским властям. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.
Суд над Коротышкой перенесли на сентябрь 2018 года.