В Хабаровске энтеровирус на подъеме: число заболевших растет
Специалисты уверены, что это связано с игнорированием рекомендаций врачей и жарой.
Специалисты уверены, что это связано с игнорированием рекомендаций врачей и жарой.
В Хабаровске резко возросло число заболевших энтеровирусной инфекцией и
— На прошлой неделе зарегистрировано 78 случаев энтеровирусной инфекции, а также четыре случая
Характерные симптомы заболевания: температура до 39−40 градусов, болевой синдром различной локализации, рвота, жидкий стул. К мерам профилактики относятся: соблюдение гигиены рук, тщательное мытье овощей и фруктов с ополаскиванием их кипяченой водой, использование для питья только кипяченой или бутилированной воды.