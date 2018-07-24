В Хабаровске энтеровирус на подъеме: число заболевших растет

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске резко возросло число заболевших энтеровирусной инфекцией и серозно-вирусным мененгитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. Специалисты уверены, что это связано с игнорированием рекомендаций врачей и жарой.

— На прошлой неделе зарегистрировано 78 случаев энтеровирусной инфекции, а также четыре случая серозно-вирусного менингита. В жаркие дни люди пренебрегают запретами, купаются в открытых водоемах, не соблюдают питьевой режим, — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.