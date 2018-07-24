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03:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре маленький мальчик выпал из окна девятиэтажки и получил серьезные травмы.

Инцидент произошел днем 22 июля в переулке Дворцовом. По словам местных жителей, ребенку — всего два года, а семья, в которой он воспитывается, полная и благополучная. Взрослые в момент происшествия были дома.

Мальчик упал с самого верхнего этажа. Предполагается, что он облокотился на москитную сетку. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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