Ребенок выпал из окна многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре
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Инцидент произошел днем 22 июля в переулке Дворцовом. По словам местных жителей, ребенку — всего два года, а семья, в которой он воспитывается, полная и благополучная. Взрослые в момент происшествия были дома.
Мальчик упал с самого верхнего этажа. Предполагается, что он облокотился на москитную сетку. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.