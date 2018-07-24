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04:00 (мск), источник: Вести Приморье

МЧС пришлет дополнительную помощь на Дальний Восток во время сильных ливней

Сибирский региональный центр МЧС России готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока, где на этой неделе может осложниться паводковая обстановка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Источник: Вести Приморье

На этой неделе на Дальнем Востоке ожидается очередной циклон со стороны Китая. По предварительному прогнозу синоптиков, ливни возможны в Еврейской автономии, Хабаровском и Приморском краях. Чувствительные дожди затронут Сахалин, Камчатку, Курилы и снова Амурскую область. Из-за обильных осадков может подняться уровень воды в реках.

Сибирский региональный центр МЧС России (г. Красноярск) готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока в соответствии с оперативными событиями. При уточнении данных службами Росгидромета, отряды спасателей будут направлены в те районы, где возможно осложнение гидрологической обстановки.

«В нашем распоряжении два авиационно-спасательных центра, четыре поисково-спасательных отряда, четвре военизированных спасательных центра и 18 специализированных пожарно-спасательных формирований, дислоцированных на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Наши аэромобильные подразделения находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию», — сообщил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) полковник Юрий Шишков.

Руководство регионального центра поручило своим управлениям в субъектах ежедневно совместно со специалистами гидромета готовить детальный прогноз интенсивности осадков, уровней рек, территорий, подверженных подтоплениям. В районы, где ситуация ожидается особо острой, заблаговременно должны быть направлены оперативные группы для организации мер защитного характера.

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