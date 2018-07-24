Во Владивосток приехала группировка из Якутии с преступной миссией

Пять уроженцев Якутии осуждены во Владивостоке за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Также один из фигурантов дела был дополнительно осуждён за заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенный в отношении автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в апреле 2017 года подсудимые договорились о тайном хищении на территории Владивостока автомобилей иностранного производства. Злоумышленники заранее распределили роли. Так, двое из фигурантов при помощи заранее приготовленного технического устройства открывали автомобиль и проникали в салон, третий в этот момент наблюдал за обстановкой. Четвертый соучастник содействовал беспрепятственному перемещению похищенного транспортного средства в укромное место (с помощью радиостанции сообщал о наличии постов сотрудников полиции). Пятый фигурант координировал действия всех членов группы.

Действуя по описанной выше схеме, злоумышленникам удалось угнать две автомашины Toyota Gaia (стоимостью свыше 300 тыс. рублей каждая), автомобиль Toyota Probox (стоимостью свыше 330 тыс. рублей), а также два подростковых велосипеда (стоимостью 3,4 тыс. и 4,6 тыс. рублей).

Один из фигурантов до задержания успел договориться о продаже похищенного автомобиля Toyota Probox за 90 тыс. рублей своему знакомому земляку, и после получения денежных средств оформил документы на отправку автомобиля в Республику Саха.

Преступная деятельность угонщиков была пресечена правоохранителями в 2017 году, похищенные транспортные средства возвращены их законным владельцам.