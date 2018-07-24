Столб удара не выдержал: в Новосибирске легковая машина вылетела с дороги
Световая опора сломалась и повисла на проводах.
Световая опора сломалась и повисла на проводах.
Сегодня ночью в Новосибирске на проспекте Димитрова проезжающие водители могли наблюдать необычную картину: половина столба отвалилась и повисла на проводах, а под ней стоит Honda Accord.
Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» водитель мог не справиться с управлением на мокрой и скользкой дороге. В итоге автомобиль, вылетев с полосы, врезался в столб и очень необычно повредил его: нижняя часть осталась на месте.
— Рулевая отказала, и машина не поддалась мне, слава Богу, что все живы, — отметила Юлия, представившаяся водителем автомобиля. — В жизни всякое бывает. Здесь дело не в алкоголе не в скорости и ни в
Напомним, что это не первая авария этой ночью. Вчера двое человек в Новосибирске погибли