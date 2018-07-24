Хабаровские энергетики контролируют паводковую ситуацию

21 июля в результате ливневых дождей, прошедших по территории Хабаровского края, произошел резкий подъем уровня воды в реках Чегдомынка и Ургал Верхнебуреинского района и подтопление поселков Чегдомын и Ургал, которое привело к аварийным отключениям электроэнергии. Бригады энергетиков незамедлительно приступили к ремонтным работам, на время которых потребителей перевели на резервную схему электроснабжения.