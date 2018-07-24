Хабаровские энергетики контролируют паводковую ситуацию
В минувшие выходные специалисты Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») устраняли нарушения энергоснабжения, вызванные непогодой и паводком, сообщает DEITA. RU.
В минувшие выходные специалисты Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») устраняли нарушения энергоснабжения, вызванные непогодой и паводком, сообщает DEITA. RU.
21 июля в результате ливневых дождей, прошедших по территории Хабаровского края, произошел резкий подъем уровня воды в реках Чегдомынка и Ургал Верхнебуреинского района и подтопление поселков Чегдомын и Ургал, которое привело к аварийным отключениям электроэнергии. Бригады энергетиков незамедлительно приступили к ремонтным работам, на время которых потребителей перевели на резервную схему электроснабжения.
На данный момент электросетевые объекты филиала работают в штатном режиме, ведется мониторинг оперативной обстановки, сформирован запас аварийно- восстановительных материалов, ГСМ и техники, налажено взаимодействие с администрациями населённых пунктов и МЧС, ЕДДС Хабаровского края.
По информации Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в настоящее время паводковая обстановка в муниципальном образовании стабилизировалась, отмечается значительный спад уровня воды.
Екатерина Лапкина.