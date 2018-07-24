Росприроднадзор расследует причины гибели амурского тигра в Приморье

Росприроднадзор по поручению минприроды России выясняет причины гибели амурского тигра в Приморском крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, тело животного на прошлой неделе нашли сотрудники национального парка «Бикин». Специалисты Росприроднадзора предполагают, что животное могло утонуть при переправе через реку, но не исключено, что хищника убили браконьеры.