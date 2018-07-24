В Приморье всё ещё ищут пожилую женщину
79-летняя жительница села Прохоры потерялась 15 июля.
79-летняя жительница села Прохоры потерялась 15 июля.
В Спасском районе Приморья спасатели ищут пропавшую 79-летнюю женщину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Напомним, 18 июля сотрудники полиции обратились в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Приморскому краю с просьбой об оказании помощи в поиске пенсионерки 1939 года рождения.
С 19 по 22 июля были исследованы 50 квадратных километров территории в разных направлениях. В том числе местность от села Прохоры до железнодорожной станции Кнорринг, все прилегающие дороги, поля, леса.
В поисках участвовало шесть человек и три единицы техники.
Поиск будет продолжен 23 июля.