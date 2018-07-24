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04:46 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье всё ещё ищут пожилую женщину

79-летняя жительница села Прохоры потерялась 15 июля.

В Спасском районе Приморья спасатели ищут пропавшую 79-летнюю женщину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю. Она пропала 15 июля, с тех пор обследовано 50 квадратных километров территории.

Напомним, 18 июля сотрудники полиции обратились в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Приморскому краю с просьбой об оказании помощи в поиске пенсионерки 1939 года рождения.

На настоящее время поиски не дали результатов.

С 19 по 22 июля были исследованы 50 квадратных километров территории в разных направлениях. В том числе местность от села Прохоры до железнодорожной станции Кнорринг, все прилегающие дороги, поля, леса.

В поисках участвовало шесть человек и три единицы техники.

Поиск будет продолжен 23 июля.

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