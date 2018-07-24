Хабаровчанин похитил и разобрал арендованную машину

Автомобиль «Ниссан Теана» 2013-го года выпуска сдавался в аренду по объявлению на сайте «Авито». Там его в начале июня и увидел будущий похититель — 28-летний ранее судимый хабаровчанин. Он связался с владельцем, заплатил за пользование машиной и через несколько дней, как и оговаривалось, вернул. Правда, за это время он успел сделать дубликат ключа, и в тот же день возвращенная «Теана» уехала со стоянки в гараж арендатора.