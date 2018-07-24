Хабаровчанин похитил и разобрал арендованную машину
Вернув арендованный автомобиль владельцу, он в тот же день угнал его.
Вернув арендованный автомобиль владельцу, он в тот же день угнал его.
Житель Хабаровска, укравший и разобравший взятый в аренду автомобиль, предстанет перед судом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автомобиль «Ниссан Теана» 2013-го года выпуска сдавался в аренду по объявлению на сайте «Авито». Там его в начале июня и увидел будущий похититель — 28-летний ранее судимый хабаровчанин. Он связался с владельцем, заплатил за пользование машиной и через несколько дней, как и оговаривалось, вернул. Правда, за это время он успел сделать дубликат ключа, и в тот же день возвращенная «Теана» уехала со стоянки в гараж арендатора.
— Ущерб владельцу автомобиля составил 950 тыс рублей, — сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Вита Конева. — Уголовное дело направлено в суд.
Автомобиль был возвращен владельцу, а «арендатору» за кражу в крупном размере грозит до 6 лет лишения свободы.