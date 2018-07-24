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04:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

За убийство пенсионера в Нижнеудинске осуждён рецидивист

Иркутский областной суд вынес наказание 54-летнему мужчине в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима за убийство пенсионера. Подсудимый ранее был осужден в Санкт-Петербурге за избиение, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом 24 июля 2018 года сообщила пресс-служба суда.

После освобождения из мест лишения свободы, он познакомился по телефону с жительницей Иркутской области, которая пригласила его к себе. В марте прошлого года подсудимый приехал в Нижнеудинск, женщина прописала его в квартире, где она жила с отцом-инвалидом. Спустя некоторое время новый сожитель начал выпивать, стал агрессивным, применял физическую силу. В его отсутствие женщина поменяла дверной замок.

В августе 2017 года отец находился дома один и ждал пенсию, по ошибке он пустил в квартиру бывшего сожителя дочери. После того, как пришел почтальон и выдал пенсию -15 600 рублей, злоумышленник решил похитить деньги и напал на инвалида. Он нанёс старику множество ударов по груди и голове, связал руки потерпевшего платком за спиной, а в рот затолкал простыню, перекрывая доступ воздуха. После того, как пенсионер перестал дышать, мужчина забрал деньги и сотовый телефон.

Почтальон, находясь в подъезде, услышал странные звуки, доносящиеся из квартиры, и позвонил в полицию. Сотрудники приехали в течение нескольких минут. Мужчина, скрываясь, вышел на балкон, спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу.

Суд учёл, что подсудимый имеет неснятую и непогашенную судимость, обстоятельством отягчающим наказание является рецидив преступлений.

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