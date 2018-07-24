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05:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Учительница без вести пропала в Хабаровском крае

Женщина не выходит на связь с прошлых выходных.

Источник: Губерния онлайн

В субботу, 21 июля, в селе Дада Нанайского района пропала учительница местной школы Елена Бельды 1975 года рождения. На днях к поискам женщины подключились волонтеры поискового отряда «Лига Спас», сообщает портал «Губерния».

Координатор добровольцев Олеся Кутепова считает, что Елена может находиться в Хабаровске.

«По словам родственников, женщина ушла, взяв значительную сумму денег, но паспорт и телефон оставила дома. В последний раз ее видели на автобусной остановке в сторону краевого центра. Там ее встретил односельчанин, которому Елена сообщила, что просто гуляет», — рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Олеся Кутепова.

Приметы Елены Бельды: рост 160−165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. В день пропажи была одета в синюю футболку, цветные брюки и черные балетки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей сельчанки, позвоните по номеру 112 или свяжитесь с волонтерами «Лига Спас» по телефону: 8 (924) 112−19−90.

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