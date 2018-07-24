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05:35 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске с выставки уличного искусства украли 10 картин

Работы не провисели и месяца.

В Красноярске с выставки «Флаг в руки» украли 10 полотен. Как рассказали организаторы выставки, четыре картины пропали еще 10 июля. Тогда же подали заявление в полицию. Для следствия передали запись с камер уличного видеонаблюдения.

Объявление о краже работ появилось в официальном сообществе выставки.

«Благодаря фонарю, который мы прикрутили, камера засекла троих: парня в черном поло без рукавов, в обуви на светлой подошве. Светловолосую девушку в белом коротком платье или костюме, с сумкой через плечо. Парня в белой футболке с черным рюкзаком, с фотоаппаратом», — сказано в сообщении.

Организаторы выставки провели экспертизу некоторых работ. Картина «Буфетчица» Патрици Пламп стоит 10 тысяч рублей. Воровство на такую сумму считается уголовным преступлением. Общая стоимость украденных картин — 160 тысяч рублей.

Организаторы надеются, что воры вернут работы на место в целости и сохранности.

Выставка «Флаг в руки» в этом году открылась 30 июня. В рамах от советских плакатов художники размещают свои работы. Любой желающий может не только посмотреть картины, но и провести время на обустроенной самими организаторами площадке.

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