В Красноярске с выставки уличного искусства украли 10 картин
Работы не провисели и месяца.
Работы не провисели и месяца.
В Красноярске с выставки «Флаг в руки» украли 10 полотен. Как рассказали организаторы выставки, четыре картины пропали еще 10 июля. Тогда же подали заявление в полицию. Для следствия передали запись с камер уличного видеонаблюдения.
Объявление о краже работ появилось в официальном сообществе выставки.
«Благодаря фонарю, который мы прикрутили, камера засекла троих: парня в черном поло без рукавов, в обуви на светлой подошве. Светловолосую девушку в белом коротком платье или костюме, с сумкой через плечо. Парня в белой футболке с черным рюкзаком, с фотоаппаратом», — сказано в сообщении.
Организаторы надеются, что воры вернут работы на место в целости и сохранности.
Выставка «Флаг в руки» в этом году открылась 30 июня. В рамах от советских плакатов художники размещают свои работы. Любой желающий может не только посмотреть картины, но и провести время на обустроенной самими организаторами площадке.