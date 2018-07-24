Хокимият Чиланзарского района назвал причины рубки деревьев: виновато прошлое и вредители

Источник: Podrobno.uz

«Сегодня в соцсетях наблюдается большой всплеск возмущений по поводу вырубки деревьев в Ташкенте, особенно чинар.

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Надо отметить, что в те годы посадка саженцев осуществлялась бессистемно, без учета развития инженерных коммуникаций, перспективных участков застройки, а также не обращали внимания на аллергенность деревьев. Вырубка деревьев осуществляется по причине утраты ими жизнеспособности, аварийного состояния, поражения вредителями и болезнями, по причине попадания в зону строительства и реконструкции", — отмечается на странице хокимията в Facebook.

Тем не менее глава районной администрации призвал население быть активнее в борьбе за здоровые деревья.