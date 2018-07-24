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08:47 (мск), источник: Podrobno.uz

Хокимият Чиланзарского района назвал причины рубки деревьев: виновато прошлое и вредители

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Чиланзарского района прокомментировал случаи рубки деревьев, происходящие на вверенной ему территории, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Сегодня в соцсетях наблюдается большой всплеск возмущений по поводу вырубки деревьев в Ташкенте, особенно чинар.

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Надо отметить, что в те годы посадка саженцев осуществлялась бессистемно, без учета развития инженерных коммуникаций, перспективных участков застройки, а также не обращали внимания на аллергенность деревьев. Вырубка деревьев осуществляется по причине утраты ими жизнеспособности, аварийного состояния, поражения вредителями и болезнями, по причине попадания в зону строительства и реконструкции", — отмечается на странице хокимията в Facebook.

Тем не менее глава районной администрации призвал население быть активнее в борьбе за здоровые деревья.

«В целях прекращения практики безжалостной вырубки здоровых деревьев, возраст которых составляет десятилетия и которые украшают своей красотой наш город, хокимият Чиланзарского района серьезно предупредил ответственные управления и организации. Будут приняты меры по привлечению к ответственности. Хоким Чиланзарского района Д. Хидоятов уведомляет население Чиланзара о том, что этому беспорядку будет положен конец, и что он взял под личный контроль прекращение этих незаконных действий», — замечают в администрации района.

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