Хокимият Чиланзарского района назвал причины рубки деревьев: виновато прошлое и вредители

«Сегодня в соцсетях наблюдается большой всплеск возмущений по поводу вырубки деревьев в Ташкенте, особенно чинар.
Надо отметить, что в те годы посадка саженцев осуществлялась бессистемно, без учета развития инженерных коммуникаций, перспективных участков застройки, а также не обращали внимания на аллергенность деревьев. Вырубка деревьев осуществляется по причине утраты ими жизнеспособности, аварийного состояния, поражения вредителями и болезнями, по причине попадания в зону строительства и реконструкции", — отмечается на странице хокимията в Facebook.
Тем не менее глава районной администрации призвал население быть активнее в борьбе за здоровые деревья.
«В целях прекращения практики безжалостной вырубки здоровых деревьев, возраст которых составляет десятилетия и которые украшают своей красотой наш город, хокимият Чиланзарского района серьезно предупредил ответственные управления и организации. Будут приняты меры по привлечению к ответственности. Хоким Чиланзарского района Д. Хидоятов уведомляет население Чиланзара о том, что этому беспорядку будет положен конец, и что он взял под личный контроль прекращение этих незаконных действий», — замечают в администрации района.