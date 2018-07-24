Молодая пара разбилась, катаясь на водном парашюте в Приморье
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Приморье произошёл очередной печальный случай, связанный с летними развлечениями, сообщает РИА VladNews.
Трагедия произошла в селе Андреевка. Парень и девушка решили прокатиться на водном парашюте. Во время самого развлечения, когда пара уже взлетела в небо, произошло
Как сообщила Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по данному факту возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
По словам очевидцев, после произошедшего катер скрылся в неизвестном направлении.