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06:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Водитель убежал с места серьезного ДТП в Приморье

В Фокино на улице Комсомольской произошла авария. Столкнулись минивэн и КАМАЗ, сообщает DEITA. RU.

Минивэн получил серьезные повреждения. Примечательно, что второй участник ДТП — рулевой большегруза — скрылся с места, опасаясь ответственности. Полиция ищет убежавшего водителя. Подробности ДТП уточняются, на месте работают сотрудники ДПС и скорая помощь.

На данный момент известно, что КАМАЗ вылетел на встречную полосу. Второй пострадавший автомобиль от столкновения развернуло на 180 градусов.

Пострадавшие есть, данные о степени тяжести также уточняются.

Василий Кучин.

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