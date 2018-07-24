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07:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянин пытался украсть 19 палок колбасы

Из гипермаркета, расположенного на улице Октябрьской Революции в Иркутске, мужчина пытался украсть 19 палок колбасы. Как сообщает 24 июля 2018 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, работник службы безопасности гипермаркета сообщил сотрудникам УВО, что заметил, как несколько минут назад молодой человек возле витрины с колбасными изделиями что-то спрятал в рюкзак, а затем незаметно покинул магазин.

Уточнив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии приступили к отработке близлежащей территории. Спустя несколько минут прапорщики Владимир Пономарчук и Александр Халматов недалеко от гипермаркета заметили гражданина, подходящего под описание. Увидев их, молодой человек побежал и попытался скрыться во дворе жилого дома. Благодаря профессионализму и грамотным действиям росгвардейцев, подозреваемый задержан. В его рюкзаке обнаружены колбасные изделия на общую сумму 9 тыс. рублей. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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