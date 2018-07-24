Иркутянин пытался украсть 19 палок колбасы

Из гипермаркета, расположенного на улице Октябрьской Революции в Иркутске, мужчина пытался украсть 19 палок колбасы. Как сообщает 24 июля 2018 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, работник службы безопасности гипермаркета сообщил сотрудникам УВО, что заметил, как несколько минут назад молодой человек возле витрины с колбасными изделиями что-то спрятал в рюкзак, а затем незаметно покинул магазин.