Безответственность дачников привела к крупному степному пожару в ВКО

«О пожаре нам сообщили в субботу в первой половине дня. На тушение огня были задействованы сотрудники отдела ЧС Глубоковского района, пожарных частей № 25, 26 в составе 36 человек личного состава. Непосильную помощь в подкреплении сил и средств оказал районный акимат и крестьянские хозяйства. Почти со всего района было собрано порядка 300 добровольцев. Крестьянские хозяйства выделили водовозы, так как на заправку автомобиля водой уходит достаточно времени. Местность сложная, местами каменистая и пересеченная. Сложность в тушении представляли кустарники», — рассказывает начальник ОЧС Глубоковского района.