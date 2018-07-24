Безответственность дачников привела к крупному степному пожару в ВКО
В Глубоковском районе пожарные совместно с местным исполнительным органом привлекли около 300 добровольцев на ликвидацию огня, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Глубоковском районе пожарные совместно с местным исполнительным органом привлекли около 300 добровольцев на ликвидацию огня, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Масштабы степного пожара достигали крупных размеров и были расположены в километре от села Кожохова.
По словам очевидцев, загорание спровоцировал горящий мусор, оставленный дачниками. Порывы ветра и жаркая погода усугубила ситуацию и в считанные минуты распространила огонь по пересеченной местности.
«О пожаре нам сообщили в субботу в первой половине дня. На тушение огня были задействованы сотрудники отдела ЧС Глубоковского района, пожарных частей № 25, 26 в составе 36 человек личного состава. Непосильную помощь в подкреплении сил и средств оказал районный акимат и крестьянские хозяйства. Почти со всего района было собрано порядка 300 добровольцев. Крестьянские хозяйства выделили водовозы, так как на заправку автомобиля водой уходит достаточно времени. Местность сложная, местами каменистая и пересеченная. Сложность в тушении представляли кустарники», — рассказывает начальник ОЧС Глубоковского района.
В труднодоступной местности тушили с помощью хлопушек и ранцевых огнетушителей. Сформировавшейся команде понадобилось порядка 12 часов, чтобы усмирить стихию.
Общая площадь пожара составила 170 га. Пожарные совместно с добровольцами старались идти вдоль кромки, что бы огонь, не успел распространиться ближе к населенному пункту.