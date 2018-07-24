В полиции рассказали подробности расследования убийства Дениса Тена
Один из подозреваемых выдал нож в ходе проверки показаний на месте.
Один из подозреваемых выдал нож в ходе проверки показаний на месте.
Департамент внутренних дел города Алматы проинформировал о ходе расследования убийства Дениса Тена.
Так, в настоящее время досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч. 2 УК РК (убийство), СУ ДВД продолжается. Подозреваемые Киясов Н. Д. и Кудайбергенов А. Б. дали признательные показания в совершении преступления и выдали вещественные доказательства.
«В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства — нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела.
По данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе
В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов Н. Д. признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых, — сказано в сообщении
В полиции заверили, что в ходе следствия подозреваемым в соответствие с требованиями