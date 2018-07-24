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07:37 (мск), источник: Forbes.kz

В полиции рассказали подробности расследования убийства Дениса Тена

Один из подозреваемых выдал нож в ходе проверки показаний на месте.

Департамент внутренних дел города Алматы проинформировал о ходе расследования убийства Дениса Тена.

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Так, в настоящее время досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч. 2 УК РК (убийство), СУ ДВД продолжается. Подозреваемые Киясов Н. Д. и Кудайбергенов А. Б. дали признательные показания в совершении преступления и выдали вещественные доказательства.

«В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства — нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела.

По данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления, медико-биологическая экспертиза и др.

В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов Н. Д. признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых, — сказано в сообщении пресс-службы ДВД Алматы.

В полиции заверили, что в ходе следствия подозреваемым в соответствие с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК «разъяснены их права, в том числе право отказаться от дачи показаний, свидетельствовать против себя и они обеспечены защитой адвокатов, имеющих соответствующие лицензии».

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