Полицейский наехал на детей в Астане: Водителя привлекли к ответственности

«В отношении водителя назначена служебная проверка. Водитель патрульной машины привлечен к административной ответственности по статьям 610 “Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества” и статье 611 “Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием”. Материалы направлены в административный суд», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что 13-летний ребенок, управляя велосипедом, перевозил другого несовершеннолетнего 2009 года рождения и пересекал проезжую часть на пешеходном переходе.