Полицейский наехал на детей в Астане: Водителя привлекли к ответственности
В отношении полицейского, который на патрульном авто в Астане сбил двоих детей, назначена служебная проверка. Об этом рассказали в
В отношении полицейского, который на патрульном авто в Астане сбил двоих детей, назначена служебная проверка. Об этом рассказали в
«В отношении водителя назначена служебная проверка. Водитель патрульной машины привлечен к административной ответственности по статьям 610 “Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества” и статье 611 “Невыполнение водителем обязанностей в связи с
Ранее сообщалось, что 13-летний ребенок, управляя велосипедом, перевозил другого несовершеннолетнего 2009 года рождения и пересекал проезжую часть на пешеходном переходе.
Сообщается, что в отношении водителя патрульной машины составлены необходимые процессуальные документы и направлены в Управление административной полиции ДВД Астаны для принятия процессуального решения. Несовершеннолетние в медицинское учреждение не обращались.