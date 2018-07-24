WSJ: связанные с Россией хакеры получили доступ к энергосистеме США

Речь идет о хакерах из организации Dragonfly или Energetic Bear. Они смогли проникнуть в считавшиеся безопасными изолированные компьютерные сети американских энергокомпаний. Для этого хакеры взломали компьютеры фирм, связанных с энергокомпаниями контрактами на обслуживание их сетевой инфраструктуры.

После этого киберпреступники использовали украденные личные данные сотрудников этих фирм, чтобы проникнуть в сети энергокомпаний. Хакерам удалось собрать информацию о принципах работы оборудования и сетей производителей и поставщиков электричества.

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В Министерстве внутренней безопасности США утверждают, что жертвами хакеров стали сотни компаний. Их атаки были обнаружены весной 2016 года, продолжались весь 2017-й и, вероятно, продолжаются сейчас.

В июле власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым хакерам из Главного разведывательного управления российских Вооруженных сил в рамках расследования предполагаемого вмешательства в ход президентских выборов в 2016 году.