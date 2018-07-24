Из лагеря в Приморье сбежали трое подростков

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Дальневосточному Федеральному округу, действие развернулось на ЖД вокзале станции Уссурийск ранним утром понедельника, 23 июля. Сотрудники транспортной полиции приметили на вокзале трёх подростков 12, 13 и 15 лет. В ходе разбирательства сотрудники выяснили, что дети сбежали из детского оздоровительного лагеря «Надежда», что в селе Каймановка, Уссурийский городской округ. Подростки приехали на станции, а после планировали на электричке добраться до Владивостока.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что двое подростков являются воспитанниками детского дома села Чугуевка, которых в составе большой группы детей отправили в детский лагерь. Третий — бывший воспитанник этого детдома, в данное время находится на иждивении в приёмной семье. Отдохнув в лагере две недели, ребята сбежали, доехали до Уссурийска на рейсовом автобусе и всю ночь просто гуляли по городу. Утром дети узнали у прохожих, на чём можно добраться до Владивостока, и отправились на ЖД вокзал, где их и остановили сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции. По словам ребят, вернуться назад в детский дом в Чугуевку они всё-таки планировали, но в конце июля.