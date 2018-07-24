Из лагеря в Приморье сбежали трое подростков
В Приморье подростки сбежали из детского лагеря и решили отправиться во Владивосток. По пути детей на железной дороге задержали сотрудники транспортной полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Приморье подростки сбежали из детского лагеря и решили отправиться во Владивосток. По пути детей на железной дороге задержали сотрудники транспортной полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным
Сотрудники правоохранительных органов установили, что двое подростков являются воспитанниками детского дома села Чугуевка, которых в составе большой группы детей отправили в детский лагерь. Третий — бывший воспитанник этого детдома, в данное время находится на иждивении в приёмной семье. Отдохнув в лагере две недели, ребята сбежали, доехали до Уссурийска на рейсовом автобусе и всю ночь просто гуляли по городу. Утром дети узнали у прохожих, на чём можно добраться до Владивостока, и отправились на ЖД вокзал, где их и остановили сотрудники
Подростков поместили в Уссурийский
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в конце июня в Приморье пропал семилетний мальчик. Родители ребёнка забили тревогу, когда он не вернулся домой от гостей.