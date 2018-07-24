В Волгограде супруги с 2 детьми и коляской провалились в затопленную яму

Как рассказали супруги, в этот день они вышли с детьми прогуляться по набережной, но их настиг ливень, и они спрятались в речпорту. Когда дождь прекратился, молодые родители решили вернуться домой и направились по тротуару мимо интерактивного музея в направлении Волжских парусов. Александр шел впереди Юлии с коляской, в которой была пристегнута одна из дочерей молодых родителей. Его супруга шла позади со вторым ребенком на руках. На подъеме вверх они увидели большую лужу, которую по тротуару невозможно было обойти. Александр (ростом 187 сантиметров) шагнул в нее и провалился с головой под воду вместе с коляской. Юлия хотела подтянуть коляску наверх, но тоже рухнула в яму.

«В последний момент успела ухватиться за край асфальта. Дочь положила на асфальт, прямо в лужу, обернулась за второй, а коляска уже наполнилась водой и вот-вот моя девочка утонет вместе с ней, — рассказывает Юлия. — В последний момент успела вытолкнуть ребенка на поверхность. Тут и муж схватился за край ямы. Дна под ногами не было, и мы выкарабкивались, руками цепляясь за все подряд». Супруги, еле сдерживая слезы, отмечают, что одна из дочерей — та, что сидела в коляске — могла утонуть. Ее спасло то, что родители пристегнули ребенка, иначе бы он вывалился из коляски и родители бы не смогли достать его из воды.

На помощь супругам пришли очевидцы, коих оказалось немного. «Я была свидетелем. И многие ехали мимо… Три машины только остановились», — отмечает в соцсетях Наталья Шнайдер, пришедшая на помощь супругам.

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