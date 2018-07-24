Поджигателя мебельного магазина Zeta нашли в Караганде
Полицейские установили его личность и придали статус подозреваемого по статье 202 УК «умышленное уничтожение имущества путем поджога».
Полицейские установили его личность и придали статус подозреваемого по статье 202 УК «умышленное уничтожение имущества путем поджога».
Поджигатель, который бегал с канистрой с бензином и поливал салон крупного в Караганде мебельного магазина Zeta, задержан и помещен в изолятор, передает корреспондент NUR.KZ.
Полицейские установили его личность и придали статус подозреваемого по статье 202 УК «умышленное уничтожение имущества путем поджога».
«Назначен ряд экспертиз по делу, проводятся необходимые следственные действия», — пояснили в полицейском ведомстве.
Напомним, магазин сгорел 15 июля в 2:50 ночи. Просмотрев камеры видеонаблюдения, администрация магазина увидела человека с канистрой, который умышленно сжег объект. За его поимку даже было обещано вознаграждение в 5 000 000 тенге.