Поджигателя мебельного магазина Zeta нашли в Караганде

Источник: Nur.kz

Поджигатель, который бегал с канистрой с бензином и поливал салон крупного в Караганде мебельного магазина Zeta, задержан и помещен в изолятор, передает корреспондент NUR.KZ.

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Полицейские установили его личность и придали статус подозреваемого по статье 202 УК «умышленное уничтожение имущества путем поджога».

«Назначен ряд экспертиз по делу, проводятся необходимые следственные действия», — пояснили в полицейском ведомстве.