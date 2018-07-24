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08:09 (мск), источник: Nur.kz

Поджигателя мебельного магазина Zeta нашли в Караганде

Полицейские установили его личность и придали статус подозреваемого по статье 202 УК «умышленное уничтожение имущества путем поджога».

Источник: Nur.kz

Поджигатель, который бегал с канистрой с бензином и поливал салон крупного в Караганде мебельного магазина Zeta, задержан и помещен в изолятор, передает корреспондент NUR.KZ.

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Полицейские установили его личность и придали статус подозреваемого по статье 202 УК «умышленное уничтожение имущества путем поджога».

«Назначен ряд экспертиз по делу, проводятся необходимые следственные действия», — пояснили в полицейском ведомстве.

Напомним, магазин сгорел 15 июля в 2:50 ночи. Просмотрев камеры видеонаблюдения, администрация магазина увидела человека с канистрой, который умышленно сжег объект. За его поимку даже было обещано вознаграждение в 5 000 000 тенге.

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