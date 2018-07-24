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09:55 (мск), источник: Piter.tv

В Парке 300-летия в песке застрял экскурсионный автобус

Также в песке завязла техника, которая приехала его вытаскивать.

В Приморском районе на пляже Парка 300-летия застрял автобус. Транспортное средство не смогло справиться с песком. Инцидент произошел вечером 23 июля. На помощь водителю была направлена специальная техника. Однако, не повезло и ей. Очевидцы рассказывают, что при попытке вытащить автобус в песке увяз телескопический погрузчик.

Отметим, что пострадавший автобус принадлежит компании-перевозчику «Третий парк». На его борту есть сведения о том, что транспорт является заказным. Петербуржцы предположили, то его отправили на Невскую губу ради подготовки фестиваля «Вконтакте».

Отдыхающие добавили, что застрявшее средство можно оставить на месте, превратив его в общественный туалет или раздевалку. И того, и другого на пляже не хватает.

В Парке 300-летия в песке застрял экскурсионный автобус
Во время загрузки произошла ошибка.
09:54 (мск)© Piter.tv
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