Под Новосибирском ночью полыхали пожарные боксы
Пожар повышенной сложности тушили с помощью пожарных стволов и поливомоечной машины.
Пожар повышенной сложности тушили с помощью пожарных стволов и поливомоечной машины.
Пожар повышенной сложности произошел минувшей ночью в г. Искитим Новосибирской области.
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Пожару был присвоен повышенный номер сложности. С огнем до двух ночи боролись более 50 человек и 16 единиц различной техники, из них от МЧС — 36 человек и 9 единиц техники. На помощь привлекли даже поливомоечную машину, которую используют для уборки улиц, мойки дорожных знаков и ограждений. После того, как пламя удалось локализовать, пожарные еще несколько часов поливали водой обгоревшие конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС, которым предстоит установить причину возгорания.