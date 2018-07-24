Под Новосибирском ночью полыхали пожарные боксы

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 00.30 24 июля. Полыхали гаражные боксы, расположенные рядом. Огнем было охвачено около тысячи квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. С огнем до двух ночи боролись более 50 человек и 16 единиц различной техники, из них от МЧС — 36 человек и 9 единиц техники. На помощь привлекли даже поливомоечную машину, которую используют для уборки улиц, мойки дорожных знаков и ограждений. После того, как пламя удалось локализовать, пожарные еще несколько часов поливали водой обгоревшие конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.