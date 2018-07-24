В Сочи ищут юношу из Иваново, пропавшего после встречи со своим братом
Полиция Иваново объявила в розыск 17-летнего Ивана Дикушина, приехавшего в Адлерский район на поезде.
Полиция Иваново объявила в розыск 17-летнего Ивана Дикушина, приехавшего в Адлерский район на поезде.
По данным полиции, молодой человек 15 июля отправился на поезде в Сочи. На место он прибыл 17 июля, после чего на связь с родственниками не выходил. Иван должен был встретиться со своим братом, с которым также не могут связаться.
Приметы пропавшего: на вид 16−17 лет, рост 175 см, европейский тип внешности, глаза
Граждан, обладающих информацией о местонахождении Ивана Дикушина, просят звонить по телефонам: