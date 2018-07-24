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10:00 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи ищут юношу из Иваново, пропавшего после встречи со своим братом

Полиция Иваново объявила в розыск 17-летнего Ивана Дикушина, приехавшего в Адлерский район на поезде.

По данным полиции, молодой человек 15 июля отправился на поезде в Сочи. На место он прибыл 17 июля, после чего на связь с родственниками не выходил. Иван должен был встретиться со своим братом, с которым также не могут связаться.

Приметы пропавшего: на вид 16−17 лет, рост 175 см, европейский тип внешности, глаза серо-голубого цвета, среднего телосложения, волосы светло-русые прямые, речь ясная. Был одет в джинсовые шорты длиной по колено, футболку серого цвета с надписью на груди «Я — Чкалов», кроссовки черного цвета. При себе имел черную спортивную сумку, белый мобильный телефон Fly Tornado, солнцезащитные очки, паспорт. Особая примета: родинка на правой щеке.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Ивана Дикушина, просят звонить по телефонам: 8 (4932) 31−17−86, 32−42−04, 31−10−50 или 02.

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