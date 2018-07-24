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08:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже на Московском проспекте сгорели «Теана» и «Нива»

Пожарные боролись с огнем почти полчаса.

Вчера, 23 июля, примерно в 23.00 на пульт МЧС поступил вызов из Коминтерновского района. В одном из дворов на Московском проспекте загорелись сразу два автомобиля: седан «Ниссан-Теана» и «Нива». На место двинулись две пожарные команды в составе семи человек.

С огнем удалось справиться почти через полчаса после вызова. Автомобили не просто пострадали — они полностью уничтожены. Удалось, однако, не допустить распространения огня. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются, не исключается версия о поджоге.

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