В Воронеже на Московском проспекте сгорели «Теана» и «Нива»
Пожарные боролись с огнем почти полчаса.
Пожарные боролись с огнем почти полчаса.
Вчера, 23 июля, примерно в 23.00 на пульт МЧС поступил вызов из Коминтерновского района. В одном из дворов на Московском проспекте загорелись сразу два автомобиля: седан «Ниссан-Теана» и «Нива». На место двинулись две пожарные команды в составе семи человек.
С огнем удалось справиться почти через полчаса после вызова. Автомобили не просто пострадали — они полностью уничтожены. Удалось, однако, не допустить распространения огня. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются, не исключается версия о поджоге.