В Воронеже на Московском проспекте сгорели «Теана» и «Нива»

Вчера, 23 июля, примерно в 23.00 на пульт МЧС поступил вызов из Коминтерновского района. В одном из дворов на Московском проспекте загорелись сразу два автомобиля: седан «Ниссан-Теана» и «Нива». На место двинулись две пожарные команды в составе семи человек.