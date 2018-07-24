В Ростовской области экс-главу бюро медико-социальной экспертизы осудили за взятки на 3 млн рублей
В Гуково суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя бюро № 30 — филиала федерального казенного учреждения «Главное бюро
В Гуково суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя бюро № 30 — филиала федерального казенного учреждения «Главное бюро
Судом установлено, что в период с 2013 по 2017 гг. за деньги, передаваемые обвиняемому в качестве взяток на общую сумму 3,2 млн рублей, без законных оснований и необходимых документов он составлял акты
Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также конфисковал обнаруженные у осужденного деньги в доход государства.