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18:12 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области экс-главу бюро медико-социальной экспертизы осудили за взятки на 3 млн рублей

В Гуково суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя бюро № 30 — филиала федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области», который обвинялся в служебном подлоге и получении взяток, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в период с 2013 по 2017 гг. за деньги, передаваемые обвиняемому в качестве взяток на общую сумму 3,2 млн рублей, без законных оснований и необходимых документов он составлял акты медико-социальной экспертизы и принимал заведомо незаконные решения о признании людей инвалидами второй и третьей группы.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также конфисковал обнаруженные у осужденного деньги в доход государства.

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