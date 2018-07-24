В Волгограде возбуждено дело по факту взрыва на барже
Трагедия произошла в понедельник, 23 июля, в Волжском.
Трагедия произошла в понедельник, 23 июля, в Волжском.
Следователи Южного следственного управления на транспорте СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту взрыва на несамоходной барже, стоящей на Волжском судоремонтном заводе. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда при производстве работ».
Напомним, трагедия произошла утром понедельника, 23 июля, на судоремонтном заводе Волжского. По версии следствия, на судне произошел хлопок
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