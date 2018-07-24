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10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде возбуждено дело по факту взрыва на барже

Трагедия произошла в понедельник, 23 июля, в Волжском.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту взрыва на несамоходной барже, стоящей на Волжском судоремонтном заводе. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда при производстве работ».

Напомним, трагедия произошла утром понедельника, 23 июля, на судоремонтном заводе Волжского. По версии следствия, на судне произошел хлопок газо-воздушной смеси, в результате которого баржа, которую готовились в этот же день спустить на воду, оказалась практически уничтожена. Три человека погибли, еще пятеро ранены. Трое из них доставлены в больницу, двое отказались от госпитализации.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СУ СКР по Волгоградской области, следователи уже опросили свидетелей трагедии и руководство предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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