Памятник культуры в Приморье губят бизнесмены

Источник: ДЕЙТА

Речь идет о памятнике под названием «Дом, в котором жил военный инженер, руководитель строительства Владивостокской крепости, впоследствии, организатор инженерных войск Красной армии Шошин А. П.», находящегося под государственной охраной.

Данное здание используется коммерческой организацией на праве аренды.

Однако арендатором памятника истории и культуры ненадлежащим образом исполняются взятые на себя обязательства.

Так, производились работы по переустройству внутренних помещений здания-памятника.

Предприятие привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено дело об административном правонарушении. Виновники оштрафованы на 20 тысяч рублей.