Памятник культуры в Приморье губят бизнесмены
Прокуратурой Фрунзенского района Владивостока проведена проверка содержания объекта культурного наследия, сообщили DEITA. RU в ведомстве.
Прокуратурой Фрунзенского района Владивостока проведена проверка содержания объекта культурного наследия, сообщили DEITA. RU в ведомстве.
Речь идет о памятнике под названием «Дом, в котором жил военный инженер, руководитель строительства Владивостокской крепости, впоследствии, организатор инженерных войск Красной армии Шошин А. П.», находящегося под государственной охраной.
Данное здание используется коммерческой организацией на праве аренды.
Однако арендатором памятника истории и культуры ненадлежащим образом исполняются взятые на себя обязательства.
Так, производились работы по переустройству внутренних помещений
Предприятие привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено дело об административном правонарушении. Виновники оштрафованы на 20 тысяч рублей.
Михаил Грач.