В Ростове-на-Дону на Орбитальной образовался провал
В социальной сети появились снимки ямы, которая образовалась на улице Орбитальной. Судя по фото, провал появился прямо на тротуаре.
В социальной сети появились снимки ямы, которая образовалась на улице Орбитальной. Судя по фото, провал появился прямо на тротуаре.
— Какой кошмар, почему не огорожена яма, ведь может случайно упасть ребенок, — возмутились ростовчане.
— А я надеялся, что до Северного метро не дойдет, — ерничали другие.
Нашлись и те, кто не стал не просто обсуждать причину появления провала, а высказал пожелания обратиться в соответствующие инстанции.
Напомним, на прошлой неделе на Семашко появилась