В Ростове-на-Дону на Орбитальной образовался провал

— Какой кошмар, почему не огорожена яма, ведь может случайно упасть ребенок, — возмутились ростовчане.

— А я надеялся, что до Северного метро не дойдет, — ерничали другие.

Нашлись и те, кто не стал не просто обсуждать причину появления провала, а высказал пожелания обратиться в соответствующие инстанции.

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