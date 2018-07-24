Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле об убийстве фигуриста Тена появился скандальный поворот
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Поклонники всерьез обеспокоились здоровьем дочки Оксаны Акиньшиной
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Ксения Собчак феноменально постройнела
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
32-летняя Глюк’оZа показала фото в чересчур открытом купальнике
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
ФНС заявила о незаконной работе популярного интернет-магазина
НТВ закрыл программу автора «скандальных» ток-шоу
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16Ливневые дожди в Японии
10:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на Орбитальной образовался провал

В социальной сети появились снимки ямы, которая образовалась на улице Орбитальной. Судя по фото, провал появился прямо на тротуаре.

— Какой кошмар, почему не огорожена яма, ведь может случайно упасть ребенок, — возмутились ростовчане.

— А я надеялся, что до Северного метро не дойдет, — ерничали другие.

Нашлись и те, кто не стал не просто обсуждать причину появления провала, а высказал пожелания обратиться в соответствующие инстанции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, на прошлой неделе на Семашко появилась царь-яма. Как оказалось, она образовалась из-за порыва во время гидравлических испытаний тепловых сетей. Провал почти сразу засыпали щебнем.

Все новости региона
 Злостным алиментщикам запретят сдавать на права и покупать авто
Каникулы оппозиционера
Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
СК выясняет, как проверяли жалобы на пытки в ярославской колонии
Плати за воздух, тень и солнце. Самые неожиданные налоги мира
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь