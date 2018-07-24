У жителя Хабаровска обнаружили кости и шкуру амурских тигров
Сотрудники погрануправления ФСБ России нашли у жителя Хабаровска кости трех краснокнижных амурских тигров, а также тигриную шкуру. Об этом ТАСС сообщили во вторник в
Сотрудники погрануправления ФСБ России нашли у жителя Хабаровска кости трех краснокнижных амурских тигров, а также тигриную шкуру. Об этом ТАСС сообщили во вторник в
«В результате
Отмечается, что мужчина собирался продать дериваты гражданам стран
Пограничники позднее установили всю группу лиц, занимающуюся продажей и перевозкой через границу дериватов животных. В отношении нескольких человек возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных».