У жителя Хабаровска обнаружили кости и шкуру амурских тигров

Сотрудники погрануправления ФСБ России нашли у жителя Хабаровска кости трех краснокнижных амурских тигров, а также тигриную шкуру. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.