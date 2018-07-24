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09:40 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

У жителя Хабаровска обнаружили кости и шкуру амурских тигров

Сотрудники погрануправления ФСБ России нашли у жителя Хабаровска кости трех краснокнижных амурских тигров, а также тигриную шкуру. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной у гражданина РФ, жителя города Хабаровска, изъяты кости черепа, кости скелета и шкура.

Отмечается, что мужчина собирался продать дериваты гражданам стран Азиатско-Тихоокеанского региона за границей.

Пограничники позднее установили всю группу лиц, занимающуюся продажей и перевозкой через границу дериватов животных. В отношении нескольких человек возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных».

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