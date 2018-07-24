Следователи ищут очевидцев обрушения карусели в Екатеринбурге

Источник: УралИнформБюро

Следователи ищут очевидцев и пострадавших при обрушении карусели в екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского.

«Для полной и всесторонней проверки необходимо установить всех лиц, являвшихся пострадавшими от данного происшествия и его очевидцами. Следствие обращается ко всем, кто непосредственно катался на аттракционе “Космос” в момент опрокидывания, с просьбой обратиться в следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбурга. Телефон 8 (925) 114−15−19 », — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 22 июля. Аттракцион «Космос» внезапно начал крениться на бок, а кресла волочиться по земле. Когда конструкция опрокинулась, один ребенок оказался зажат сиденьями, но его оперативно освободили.