Следователи ищут очевидцев обрушения карусели в Екатеринбурге
И пострадавших.
И пострадавших.
Следователи ищут очевидцев и пострадавших при обрушении карусели в екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского.
«Для полной и всесторонней проверки необходимо установить всех лиц, являвшихся пострадавшими от данного происшествия и его очевидцами. Следствие обращается ко всем, кто непосредственно катался на аттракционе “Космос” в момент опрокидывания, с просьбой обратиться в следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбурга. Телефон
Инцидент произошел днем 22 июля. Аттракцион «Космос» внезапно начал крениться на бок, а кресла волочиться по земле. Когда конструкция опрокинулась, один ребенок оказался зажат сиденьями, но его оперативно освободили.
Владельцы заявили, что причиной ЧП стала лопнувшая труба внутри конструкции карусели. Они заявили, что аттракцион еще не выработал свой ресурс, и утром 22 июля с ним все было в порядке.