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09:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшую в Воронеже по пути домой 79-летнюю пенсионерку нашли живой

Валентина Чубрева вышла не на своей остановке и испугалась.

Пропавшую в Центральном районе Воронежа Валентину Чубреву нашли живой, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» представители поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» во вторник, 24 июля. Волонтеры обнаружили пенсионерку в больнице.

Горожанка пропала по пути домой в воскресенье, 22 июля. Пенсионерка ехала вместе с знакомой на автобусе. Она должна была доехать до остановки «Площадь Заставы» и пересесть на другой транспорт, чтобы добраться до дома. Женщина страдает провалами в памяти.

По словам волонтеров, Валентина Чубрева вышла на остановке «проспект Труда» и ждала, пока ее заберут. Состояние Валентины Чубревой ухудшилось из-за стресса, и ее доставили в больницу.

Сейчас вместе с Валентиной Чубревой находятся родные. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

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