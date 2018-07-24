Пропавшую в Воронеже по пути домой 79-летнюю пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Центральном районе Воронежа Валентину Чубреву нашли живой, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» представители поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» во вторник, 24 июля. Волонтеры обнаружили пенсионерку в больнице.

Горожанка пропала по пути домой в воскресенье, 22 июля. Пенсионерка ехала вместе с знакомой на автобусе. Она должна была доехать до остановки «Площадь Заставы» и пересесть на другой транспорт, чтобы добраться до дома. Женщина страдает провалами в памяти.

По словам волонтеров, Валентина Чубрева вышла на остановке «проспект Труда» и ждала, пока ее заберут. Состояние Валентины Чубревой ухудшилось из-за стресса, и ее доставили в больницу.