Суд приговорил экс-руководителя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергея Ковалёва к двум годам колонии

Источник: AP 2018

Как сообщает пресс-служба нижегородской прокуратуры 24 июля 2018 года, суд приговорил нижегородского предпринимателя по п."а ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, по найму, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой) к двум годам в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что с подсудимым было заключено досудебное соглашение, в рамках которого он дал подробные признательные показания. Подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также возместил причиненный ущерб.

Как сообщалось ранее, в 2016—2017 годах между администрацией города и отдельными предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, возникли спорные вопросы по поводу реформирования пассажирской транспортной сети города, которые с февраля 2017 года стали предметом рассмотрения Арбитражного суда. 42-летний предприниматель решил совершить преступление в отношении представителя администрации Нижнего Новгорода, участвующего в данном процессе, «с целью затягивания судебного процесса».

Для этого мужчина привлёк ещё пять нижегородцев за денежное вознаграждение, которые следили за потерпевшим, выясняя распорядок его дня и пути следования. В мае 2017 года мужчины подкараулили потерпевшего в подъезде его дома и металлическими предметами нанесли ему телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении остальных членов преступной группы направлено в Советский районный суд.

Сергей Ковалёв был арестован в августе 2017 года по обвинению в организации причинения тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что в декабре 2015 года компания «Строй Инвест Проект» завершила разработку комплексной транспортной сети Нижнего Новгорода. Новая схема до 2030 года предполагала работы на 40 млрд рублей. КТС была обнародована в октябре 2016 года и внедрялась в течение 2017 года. Новая сеть вызвала недовольство как со стороны частных перевозчиков, так и со стороны общественности.