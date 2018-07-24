Пассажиры сгоревшего автобуса в Актобе просят 2300 долларов с водителей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Актюбинской области состоялось предварительное заседание суда по делу гибели 52 граждан Узбекистана, которые заживо сгорели в автобусе январе текущего года, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Трагедия произошла 18 января в 10.30 в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

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Кого обвиняют в гибели 52 человек?

Водителей Барата Танатарова, Нуржана Кыргызбаева и Максата Пернебекова обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть двух и более лиц. Уголовное дело составляет 52 тома, более 100 человек признаны потерпевшими. Водителям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Представители восьми сгоревших пассажиров заявили требования о возмещении им с водителей морального вреда. Они требуют от 600 до 800 тысяч тенге (более 2,3 тысяч долларов).

Вместе с водителями на скамье подсудимых еще два человека, которые находятся на свободе под залогом: Бахадир Бердибаев, механик, выпустивший в рейс злополучный автобус, — его обвиняют в том, что он отправил автобус на маршрут с техническими неисправностями — и учредитель фирмы-перевозчика, которой принадлежал сгоревший автобус, Нурлыбек Телепбаев. Согласно нормам закона он тоже должен отвечать за действия своих работников.

Водителей отправили в следственный изолятор через несколько дней после трагедии. В зал суда их привезли прямо из больницы, где они находились вместе с выжившими пассажирами под охраной ОМОНа.

Свою вину в случившемся частично признали двое подсудимых — Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков.

Как вспыхнул пожар в автобусе?

По словам Нуржана Кыргызбаева, в тот роковой день автобус остановился на трассе из-за того, что на АЗС им залили некачественное топливо — зимнюю солярку. Она замерзла в двигателе машины. Пришлось съехать на обочину. Помощь водители автобуса надеялись получить от проезжавших мимо автобусов. Как говорил на следствии Кыргызбаев, салон автобуса начал быстро остывать. У водителей появилась идея отогреть мотор машины паяльной лампой, но, по словам, Кыргызбаева, Максат Пернебеков отказался от этого, так как это было очень опасно. Кыргызбаеву, как он говорил на следствии, стало жалко пассажиров, и он зажег паяльную лампу и поставил ее в салон автобуса, чтобы людям было теплее.

Тут водители увидели проезжающий мимо автобус и, выскочив из салона, бросились к нему, чтобы попросить взять их автобус на буксир. Именно водитель встречного автобуса и увидел дым в салоне Setra. Причиной пожара, по словам Кыргызбаева, стала ссора, вспыхнувшая между двумя пассажирами в салоне, в ходе которой один из пассажиров в порыве гнева ударил ногой паяльную лампу. Лампа упала, и в салоне начался пожар. Зачинившему ссору пассажиру удалось в числе пятерых спастись из автобуса. Врачи потом констатировали у него ожог ноги.

Когда водители открыли дверь, в салон был открыт доступ кислороду, поэтому огонь в салоне автобуса вспыхнул еще сильнее. Это не дало возможности пассажирам выбраться из автобуса, кроме того, в транспорте было очень много багажа. Автобус был двухэтажный, пассажиры были на втором этаже, а багаж — на первом.

Чтобы автобус сгорел полностью, хватило семи минут.

Громкий процесс без шумихи?

Адвокаты подсудимых заявили ходатайство, чтобы суд проходил не в поселке Иргиз (именно в этом районе произошла трагедия), а в Актобе.

По словам адвоката Нуржамал Ажигалиевой, закон допускает, чтобы дело расследовалось по месту предъявления обвинения подсудимым. А это было в Актобе.

«Кроме того, до Иргиза надо каждый раз на процесс ездить из Актобе, 600 километров. Подумайте о семи представителях потерпевших, которые изъявили желания участвовать в суде. Им из Узбекистана добираться придется. Кроме того, подсудимые, которые не под стражей, вместе с адвокатами тоже должны будут каждый раз сюда, в Иргиз, ехать. А в поселке нет гостиницы, чтобы столько людей разместить», — сказала судье Серику Махамбетову адвокат.

Судья отказался передавать дело в Актобе и назначил следующее заседание на седьмое августа. Однако защитники намерены обжаловать его отказ в областном суде. По их словам, это резонансное дело хотят рассмотреть в районе с целью, чтобы было меньше ажиотажа и шума. У защитников немало вопросов к следователям и прокурорам, расследовавшим дело. К примеру, почему на скамье подсудимых нет того самого пассажира, который в ходе ссоры в салоне автобуса опрокинул паяльную лампу, ставшей причиной смертельного пожара в транспорте.