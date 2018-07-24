Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии российских пенсионеров изменятся с 1 августа - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
За что бьют в Турции российских туристов
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Порошенко: гимн Украины раздался в Москве — это символ
Музыкальная группа заработала $54 млн за год
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12:20 (мск), источник: Sputnik

Пассажиры сгоревшего автобуса в Актобе просят 2300 долларов с водителей

На скамье подсудимых находятся три водителя автобуса, а также механик и учредитель фирмы-перевозчика.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Актюбинской области состоялось предварительное заседание суда по делу гибели 52 граждан Узбекистана, которые заживо сгорели в автобусе январе текущего года, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Трагедия произошла 18 января в 10.30 в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

Читайте также
Официально: почему сгорел автобус с узбекистанцами в Казахстане

Кого обвиняют в гибели 52 человек?

Водителей Барата Танатарова, Нуржана Кыргызбаева и Максата Пернебекова обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть двух и более лиц. Уголовное дело составляет 52 тома, более 100 человек признаны потерпевшими. Водителям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Представители восьми сгоревших пассажиров заявили требования о возмещении им с водителей морального вреда. Они требуют от 600 до 800 тысяч тенге (более 2,3 тысяч долларов).

Вместе с водителями на скамье подсудимых еще два человека, которые находятся на свободе под залогом: Бахадир Бердибаев, механик, выпустивший в рейс злополучный автобус, — его обвиняют в том, что он отправил автобус на маршрут с техническими неисправностями — и учредитель фирмы-перевозчика, которой принадлежал сгоревший автобус, Нурлыбек Телепбаев. Согласно нормам закона он тоже должен отвечать за действия своих работников.

Водителей отправили в следственный изолятор через несколько дней после трагедии. В зал суда их привезли прямо из больницы, где они находились вместе с выжившими пассажирами под охраной ОМОНа.

Свою вину в случившемся частично признали двое подсудимых — Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков.

Как вспыхнул пожар в автобусе?

По словам Нуржана Кыргызбаева, в тот роковой день автобус остановился на трассе из-за того, что на АЗС им залили некачественное топливо — зимнюю солярку. Она замерзла в двигателе машины. Пришлось съехать на обочину. Помощь водители автобуса надеялись получить от проезжавших мимо автобусов. Как говорил на следствии Кыргызбаев, салон автобуса начал быстро остывать. У водителей появилась идея отогреть мотор машины паяльной лампой, но, по словам, Кыргызбаева, Максат Пернебеков отказался от этого, так как это было очень опасно. Кыргызбаеву, как он говорил на следствии, стало жалко пассажиров, и он зажег паяльную лампу и поставил ее в салон автобуса, чтобы людям было теплее.

Тут водители увидели проезжающий мимо автобус и, выскочив из салона, бросились к нему, чтобы попросить взять их автобус на буксир. Именно водитель встречного автобуса и увидел дым в салоне Setra. Причиной пожара, по словам Кыргызбаева, стала ссора, вспыхнувшая между двумя пассажирами в салоне, в ходе которой один из пассажиров в порыве гнева ударил ногой паяльную лампу. Лампа упала, и в салоне начался пожар. Зачинившему ссору пассажиру удалось в числе пятерых спастись из автобуса. Врачи потом констатировали у него ожог ноги.

Когда водители открыли дверь, в салон был открыт доступ кислороду, поэтому огонь в салоне автобуса вспыхнул еще сильнее. Это не дало возможности пассажирам выбраться из автобуса, кроме того, в транспорте было очень много багажа. Автобус был двухэтажный, пассажиры были на втором этаже, а багаж — на первом.

Чтобы автобус сгорел полностью, хватило семи минут.

Громкий процесс без шумихи?

Адвокаты подсудимых заявили ходатайство, чтобы суд проходил не в поселке Иргиз (именно в этом районе произошла трагедия), а в Актобе.

По словам адвоката Нуржамал Ажигалиевой, закон допускает, чтобы дело расследовалось по месту предъявления обвинения подсудимым. А это было в Актобе.

«Кроме того, до Иргиза надо каждый раз на процесс ездить из Актобе, 600 километров. Подумайте о семи представителях потерпевших, которые изъявили желания участвовать в суде. Им из Узбекистана добираться придется. Кроме того, подсудимые, которые не под стражей, вместе с адвокатами тоже должны будут каждый раз сюда, в Иргиз, ехать. А в поселке нет гостиницы, чтобы столько людей разместить», — сказала судье Серику Махамбетову адвокат.

Судья отказался передавать дело в Актобе и назначил следующее заседание на седьмое августа. Однако защитники намерены обжаловать его отказ в областном суде. По их словам, это резонансное дело хотят рассмотреть в районе с целью, чтобы было меньше ажиотажа и шума. У защитников немало вопросов к следователям и прокурорам, расследовавшим дело. К примеру, почему на скамье подсудимых нет того самого пассажира, который в ходе ссоры в салоне автобуса опрокинул паяльную лампу, ставшей причиной смертельного пожара в транспорте.

Также в ходе следствия службой собственной безопасности МВД РК был допрошен ДПСник, который проверял документы автобуса на одном из постов по пути следования. Он проходит по делу свидетелем. Об этом адвокаты, по их словам, в ходе следствия не знали.

Все новости региона
 Равшан Ирматов передал подарок Василию Уткину
В Узбекистан вернется прохлада
Госдума приняла закон о повышении НДС
Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
В России предложили ввести ответственность для физлиц-иноагентов
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Лучше брать сейчас. В России взлетят цены на технику Пора закупаться.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь